Бійка виникла через сидяче місце
За словами очевидців, маршрутка їхала з Намиву у центр Миколаєва повністю забита. Один з пасажирів нібито був п'яний і почав голосно говорити.
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Люди у маршрутці зробили йому зауваження через те, що він не уступив місце жінці з двома дітьми. Пасажир почав пояснювати, що нібито не побачив жінку. Після того виникла словесна перепалка.
Інший пасажир маршрутки при виході на вулиці Рюміна обізвав п'яного. Той вибіг з транспорту і вдарив чоловіка.
На вулицю вибігла майже вся маршрутка. Почалася бійка,
– розповіла очевидиця.
Водій же заявив, що у нього немає часу і він не чекатиме на пасажирів, які вирішили помахати кулаками. Тому транспорт продовжив рух.
Дивіться відео бійки у маршрутці Миколаєва: