Драка возникла из-за сидячего места
По словам очевидцев, маршрутка ехала с Намыва в центр Николаева полностью забитая. Один из пассажиров якобы был пьян и начал громко говорить.
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Люди в маршрутке сделали ему замечание из-за того, что он не уступил место женщине с двумя детьми. Пассажир начал объяснять, что якобы не увидел женщину. После того возникла словесная перепалка.
Другой пассажир маршрутки при выходе на улице Рюмина обозвал пьяного. Тот выбежал из транспорта и ударил мужчину.
На улицу выбежала почти вся маршрутка. Началась драка,
– рассказала очевидица.
Водитель же заявил, что у него нет времени и он не будет ждать пассажиров, которые решили помахать кулаками. Поэтому транспорт продолжил движение.
Смотрите видео драки в маршрутке Николаева: