Драка возникла из-за сидячего места

По словам очевидцев, маршрутка ехала с Намыва в центр Николаева полностью забитая. Один из пассажиров якобы был пьян и начал громко говорить.

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Люди в маршрутке сделали ему замечание из-за того, что он не уступил место женщине с двумя детьми. Пассажир начал объяснять, что якобы не увидел женщину. После того возникла словесная перепалка.

Другой пассажир маршрутки при выходе на улице Рюмина обозвал пьяного. Тот выбежал из транспорта и ударил мужчину.

На улицу выбежала почти вся маршрутка. Началась драка,

– рассказала очевидица.

Водитель же заявил, что у него нет времени и он не будет ждать пассажиров, которые решили помахать кулаками. Поэтому транспорт продолжил движение.

Смотрите видео драки в маршрутке Николаева:

Обратите внимание! В Днепровской маршрутке №73 мужчина ударил водителя телефоном по голове. Рану пострадавшему зашивали медики. Сам нападавший свой поступок объяснил тем, что "устал после работы", а в транспорте было жарко.