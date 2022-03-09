В Харькове за 8 марта по железной дороге вывезли 30 тысяч человек

В Харькове проходит эвакуация населения. Для этого используют и автомобильный транспорт, и железную дорогу.

Вокзал в городе продолжает работать. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует 24 канал.

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Вокзал работает постоянно, когда это разрешено. За вчера мы вывезли по железной дороге около 30 тысяч жителей города. Также происходит эвакуация автомобильным транспортом,

– сказал чиновник.

Отметим, 9 марта в разных городах Украины проходит эвакуация населения в безопасные регионы. Россия обещала не стрелять, однако в Демидове Киевской области свое слово нарушила. В результате погиб один полицейский, который помогал проводить эвакуацию.

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