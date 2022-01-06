На Харьковщине мужчина жестоко убил свою сестру и вызвал полицию

В Харьковской области мужчина жестоко избил собственную сестру во время ссоры. Пострадавшая получила тяжелые травмы и умерла на месте происшествия.

Злоумышленник после избиения женщины отправился отдыхать с друзьями. Вернувшись, он обнаружил сестру мёртвой.

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Мужчина жестоко избил собственную сестру

Правоохранителям 2 января поступило сообщение от 32-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что нашел в квартире тело своей сестры.

Полицейские установили, что заявитель был причастен к смерти женщины. У злоумышленника были неприязненные отношения с сестрой.

Во время конфликта он избил ее руками и ногами в туловище и живот. Пострадавшая получила тяжелые травмы, в результате которых вскоре умерла.

Злоумышленнику сообщили о подозрении

Следователи открыли уголовное производство по статье о "умышленном убийстве". Задержанному грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

Мужчине уже сообщили о подозрении. Кроме этого, суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

В настоящее время правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства трагического инцидента.