На Харківщині чоловік жорстоко вбив власну сестру і викликав поліцію

На Харківщині чоловік жорстоко побив власну сестру під час сварки. Постраждала отримала важкі травми та померла на місці події.

Зловмисник після побиття жінки пішов відпочивати з друзями. Повернувшись, він виявив сестру мертвою.

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Чоловік жорстоко побив власну сестру

Правоохоронцям 2 січня надійшло повідомлення від 32-річного місцевого жителя. Чоловік розповів, що знайшов у квартирі тіло своєї сестри.

Поліцейські встановили, що заявник був причетним до смерті жінки. Зловмисник мав із сестрою неприязні відносини.

Під час конфлікту він побив її руками та ногами у тулуб та живіт. Постраждала отримала важкі травми, внаслідок яких невдовзі померла.

Зловмиснику повідомили про підозру

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Затриманому загрожує від 7 до 15 років за ґратами.

Чоловікові вже повідомили про підозру. Окрім цього, суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини трагічного інциденту.