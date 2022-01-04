Мужчина чудом выжил, однако сейчас ему грозит пожизненное заключение. Злоумышленнику инкриминируют умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Смотрите также На Сумщине мужчина убил знакомого, а дальше подстроил поджог его автомобиля

Предполагаемого убийцу задержали. Вскоре ему будут выбирать меру пресечения.

Может быть невменяемым



Орудие убийства / Фото полиции Киева

Как выяснили следователи, молодой человек попросил у женщины деньги, которые он собирался потратить на личные нужды. Мать отказала, поэтому злоумышленник начал ее избивать.

Сын нанес пенсионерке многочисленные удары по голове гитарой, а впоследствии – стулом. От избиения женщина умерла на месте происшествия.

Когда мужчина понял, что мать мертва, он решил выпрыгнуть с 5 этажа.

Пострадавший чудом выжил. Медики скорой госпитализировали его в больницу. Сейчас его состояние стабильное.

В рамках расследования уголовного производства следователи собираются назначить судебно-психиатрическую экспертизу, которая установит, является ли подозреваемый вменяемым. Если специалисты признают мужчину здоровым, ему грозит до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы.

Вскоре Святошинский суд Киева будет выбирать злоумышленнику меру пресечения.

Смотрите видео с места жуткого убийства женщины в Киеве: