Подозреваемый напал на мужчину у него же дома
По версии следствия злоумышленник и его жертва были знакомы. Трагедия произошла накануне Нового года – 31 декабря.
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Тогда 51-летний местный житель пришел в гости к 68-летнему знакомому. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого гость нанес хозяину сильные травмы и тот скончался.
Пытался инсценировать поджог автомобиля
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина положил тело убитого в принадлежавший погибшему автомобиль. Ночью вывез его к реке, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег,
– рассказали правоохранители.
В полиции возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Подозреваемый уже задержан. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет.
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