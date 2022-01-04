Підозрюваний напав на чоловіка у нього ж вдома
За версією слідства, зловмисник та його жертва були знайомі. Трагедія трапилася передодні Нового року – 31 грудня.
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Тоді 51-річний місцевий мешканець прийшов в гості до 68-річного знайомого. Між чоловіками трапився конфлікт під час якого гість спричинив господарю сильні ушкодження й той помер.
Намагався інсценувати підпал автомобіля
Щоб приховати сліди злочину, чоловік поклав тіло вбитого в автомобіль, який належав загиблому. Вночі вивіз його до річки, облив легкозаймистою речовиною та підпалив,
– розповіли правоохоронці.
У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Підозрюваного вже затримали. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років.
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Останні вбивства в Україні
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