Чоловік дивом вижив, проте наразі йому загрожує довічне ув'язнення. Зловмиснику інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.
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Ймовірного вбивцю затримали. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.
Може бути неосудним
Знаряддя вбивства / Фото поліції Києва
- Як з'ясували слідчі, молодик попросив у жінки гроші, які він збирався витратити на особисті потреби. Матір відмовила, тому зловмисник почав її бити.
- Син наніс пенсіонерці численні удари по голові гітарою, а згодом – стільцем. Через побиття жінка померла на місці події.
- Коли чоловік зрозумів, що матір мертва, він вирішив вистрибнути з 5 поверху.
Постраждалий дивом вижив. Медики швидкої госпіталізували його до лікарні. Наразі його стан стабільний.
У рамках розслідування кримінального провадження слідчі збираються призначити судово-психіатричну експертизу, яка встановить, чи є підозрюваний осудним. Якщо спеціалісти визнають чоловіка здоровим, йому загрожує до 15 років ув'язнення або навіть довічне позбавлення волі.
Незабаром Святошинський суд Києва обиратиме зловмиснику запобіжний захід.
Дивіться відео з місця моторошного вбивства жінки у Києві: