На Харьковщине мужчину, спасшего ребенка из пожара, номинируют на премию "Герой-спаситель года"
Источник:Суспільне
Спасатели выдвинули на премию "Герой-спаситель года" Василия Чередниченко из села Вторая Староверовка Харьковской области. Все потому, что он бросился в огонь на спасение ребенка.
Василий без раздумий бросился на спасение
Спасатели также планируют наградить старшего из детей грамотой. Ведь 16-летний парень и сам спасся, и вывел из дома бабушку с малышами.
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Василий не захотел говорить с журналистами о пожаре и спасении ребенка. Ведь он очень скромный и не считает свой поступок героическим. Его теща Светлана Жирова рассказала, что у Василия у самого есть 2 детей, поэтому он и бросился в огонь.
Просто пошел и спас, тем более один мальчик болен, тот, что сильно надышался. Еще бы пару минут, по его словам, он бы не выжил. А что тут думать? Что здесь размышлять?,
– сказала женщина.
В каком состоянии дети
В настоящее время 4 ребенка находятся в областной детской больнице. Они частично восстановились после отравления угарным газом и продолжают лечение в обычных палатах, рассказала главный врач Оксана Пионтковская. Их бабушка живет в доме внучки.
На Харьковщине ночью вспыхнул дом
Подробности о пожаре
- Сообщение о пожаре поступило спасателям в 04:13. ГСЧС известили соседи, которые услышали треск шифера, который уже начал разрушаться.
- Первым, в охваченном огнем доме, проснулся 16-летний парень. Он вывел на улицу бабушку, 13-летнюю сестренку и 9-летнего мальчика, который пришел ночевать в их дом.
- Однако в доме остался самый младший брат. Юноша не смог отыскать его, поэтому начал звать на помощь.
- Тогда в огонь бросился сосед Василий. Лишь с третьей попытки он разыскал ребенка – 8-летний мальчик лежал без сознания под кроватью.
- Всех пострадавших увезли в больницу. Пожар спасатели ликвидировали 6 часов.