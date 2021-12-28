На Харьковщине мужчину, спасшего ребенка из пожара, номинируют на премию "Герой-спаситель года"

Спасатели выдвинули на премию "Герой-спаситель года" Василия Чередниченко из села Вторая Староверовка Харьковской области. Все потому, что он бросился в огонь на спасение ребенка.

Василий без раздумий бросился на спасение

Спасатели также планируют наградить старшего из детей грамотой. Ведь 16-летний парень и сам спасся, и вывел из дома бабушку с малышами.

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Василий не захотел говорить с журналистами о пожаре и спасении ребенка. Ведь он очень скромный и не считает свой поступок героическим. Его теща Светлана Жирова рассказала, что у Василия у самого есть 2 детей, поэтому он и бросился в огонь.

Просто пошел и спас, тем более один мальчик болен, тот, что сильно надышался. Еще бы пару минут, по его словам, он бы не выжил. А что тут думать? Что здесь размышлять?,

– сказала женщина.

В каком состоянии дети

В настоящее время 4 ребенка находятся в областной детской больнице. Они частично восстановились после отравления угарным газом и продолжают лечение в обычных палатах, рассказала главный врач Оксана Пионтковская. Их бабушка живет в доме внучки.

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