Харьковская таможня получила нового руководителя Шахрая: что о нем известно

На Харьковской таможне назначили временного исполняющего обязанности руководителя. Им стал Олег Шахрай. Он занял должность 8 декабря.

Приказ о назначении Государственная таможенная служба подписала 7 декабря. Коллеги Шахрая отозвались о нем как о профессионале с большим опытом работы.

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Путь к карьерному Олимпу

Работать на таможне действующий глава ее харьковского подразделения начал еще 25 лет назад. Его первая должность – ведущий инспектор Центрального территориального таможенного управления.

Впоследствии Шахрай посвятил несколько лет жизни работе на Киевской таможне. Там он прошел все карьерные ступени от инспектора до руководящих должностей.

Последним местом работы перед переходом в Харьков был таможенный пост "Восточный" Киевской таможни, который он возглавлял.



Олег Шахрай стал временным главой Харьковской таможни / Фото из Фейсбука Харьковской таможни

Планы нового руководителя

У Шахрая есть два диплома о высшем образовании – товароведение и экспертиза в таможенном деле, а также правоведение. Кроме того, чиновника награждали знаками отличия Государственной таможенной службы, Киевской областной государственной администрации, он имеет статус советника таможенной службы I ранга.

Шахрай сказал, что хочет сосредоточиться на эффективной организации наполнения бюджета, борьбе с контрабандой, а также на содействии качественному обслуживанию субъектов внешнеэкономической деятельности и тесном взаимодействии с бизнесом и общественностью.

Текст публикации Харьковской таможни:

На Харьковской таможне – новый руководитель. Приказом Государственной таможенной службы Украины от 7 декабря 2021 года №1603-о исполнение обязанностей начальника Харьковской таможни возложено на Олега Шахрая, начиная с 8 декабря 2021 года.

Олег Евгеньевич – профессионал с большим опытом работы в таможенных органах. Более 25 лет назад он пришел работать ведущим инспектором в Центральное территориальное таможенное управление. Затем на долгие годы в его трудовой биографии появилась Киевская таможня, в которой Олег Евгеньевич прошел весь служебный путь от инспектора до руководящих должностей. До назначения на Харьковскую таможню возглавлял таможенный пост "Восточный" Киевской таможни.

Олег Шахрай имеет два высших образования по двум специальностям – Товароведение и экспертиза в таможенном деле и правоведение. Имеет отличия Государственной таможенной службы, Киевской областной государственной администрации. Советник таможенной службы I ранга.

Как отмечает новоназначенный руководитель, главным на посту начальника таможни для него станет выполнение задач, которые поставило государство, – организация работы по наполнению бюджета и противодействию контрабанде. В то же время в приоритете – обеспечение удобных условий для обслуживания субъектов внешнеэкономической деятельности, сотрудничество с бизнесом и общественностью.

"Харьковская таможня открыта для диалога с представителями бизнеса и общественными организациями. Считаю, что такая форма сотрудничества способствует решению многих рабочих вопросов", – подчеркнул Шахрай.