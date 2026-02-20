Сверхсложные операции с AR-очками: харьковские медики создали потрясающий стартап

В Харькове двое молодых врачей создали медицинский стартап Extra Vision, который позволяет хирургам видеть проблему пациента еще до операционного разреза. Технология сочетает искусственный интеллект, 3D-моделирование и очки дополненной реальности.

О разработке рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала. По ее словам, систему уже применили во время более двух сотен операций, но главное – это только начало, и потенциал стартапа значительно шире.

Смотрите также Выплаты во время лечения: все что нужно знать военнослужащему

Как работает технология Extra Vision?

Стартап создали нейрохирург Владислав Калюжка и кардиолог Никита Маркевич. Они решили решить проблему, с которой сталкивается каждый хирург: недостаточную пространственную визуализацию при подготовке к сложным вмешательствам. В основе системы – снимки КТ и МРТ, которые искусственный интеллект объединяет в трехмерную модель пациента.

Каждому хирургу, особенно нейрохирургу, всегда не хватает точной визуализации. Хочется видеть больше, знать все заранее, чтобы максимально помочь пациенту,

– объяснил Калюжка.

С помощью AR-очков врач видит цифровую копию органов в реальном пространстве. Это позволяет еще до операции определить оптимальную тактику, продумать разрезы и учесть риски, не ограничиваясь двумерными изображениями.

А вы знали? Среди украинских ученых, которые сделали весомый вклад в медицину, – Владимир Хавкин, автор первых эффективных вакцин против холеры и чумы; Юрий Вороной, который в 1933 году совершил первую в мире трансплантацию почки; Николай Амосов, разработавший антитромботический протез клапана сердца; Валентина Радзимовская, которая исследовала туберкулез у детей; Алина Романенко, основательница школы онкопатологии; Нана Войтенко, которая более 20 лет изучает механизмы боли; Мария Байляк, исследующая старение и метаболические процессы.

Провести операцию еще до операции

Разработчики отмечают, что система позволяет фактически "прожить" вмешательство заранее. Врач может смоделировать различные варианты доступа, оценить расположение сосудов и новообразований и спрогнозировать возможные осложнения. Это сокращает время в операционной и уменьшает риски для пациента.

Мы можем сделать в разных плоскостях разрезы и спланировать, как точно с минимальной травмой удалить новообразования,

– отметил нейрохирург.

В одном из случаев речь шла об опухоли лобной доли мозга. Благодаря предварительному 3D-планированию вмешательства провели быстрее, а пациента выписали домой уже через трое суток. По словам команды, именно возможность взаимодействовать с полноценной цифровой моделью, а не только с двумерными снимками, дает врачу дополнительную уверенность и точность при принятии решений.

От нейрохирургии до образования и ветеринарии

Технология уже вышла за пределы одного направления. Ее применяют в нейрохирургии, во время операций на позвоночнике, в маммологии, травматологии и челюстно-лицевой хирургии. Отдельный кейс был даже в ветеринарии – систему использовали для планирования удаления опухоли головного мозга у собаки.

Интересно! Украинские изобретения, связанные с медициной, имеют мировое значение. Иван Пулюй разработал рентгеновскую трубку, Юрий Вороной осуществил первую пересадку почки, а Николай Амосов создал и внедрил протезы сердечных клапанов, ставшие основой развития кардиохирургии.

Разработчики объясняют, что потенциал платформы значительно шире просто визуализации. Она может стать полноценным цифровым ассистентом хирурга – не только отображать модель, но и помогать прогнозировать осложнения и предлагать оптимальные решения.

Когда мы впервые увидели, что это действительно работает, стало понятно: это уже не будущее, это настоящее, которое нужно максимально быстро имплементировать,

– подчеркнул Маркевич.

Команда уже работает над образовательным направлением. Идея заключается в том, чтобы система помогала обучать молодых врачей, моделировать сложные клинические случаи и повышать качество подготовки к операциям.

Как появился стартап и что дальше?

По словам Анны Черненко, идея родилась из практической необходимости. Врачи хотели улучшить качество подготовки к операциям и сделать ее максимально точной. Они начали разработку самостоятельно, используя собственные знания, а уже потом к команде присоединились ИТ-специалисты и специалисты по искусственному интеллекту.

Нам хватило школьных знаний программирования, чтобы создать первую модель и даже ее протестировать,

– рассказали разработчики.

Сейчас о технологии уже знают украинские медики и Министерство здравоохранения. Команда планирует масштабировать систему, расширить функционал и сделать ее доступной для большего количества клиник. Врачи отмечают, что не будут останавливаться, ведь видят в этом не просто стартап, а инструмент, который может изменить подход к хирургии в Украине.

Последние новости украинской медицины: