Сверхсложные операции с AR-очками: харьковские медики создали потрясающий стартап
- В Харькове двое врачей создали стартап Extra Vision, который использует AR-очки для улучшения визуализации перед операциями, сочетая 3D-моделирование и искусственный интеллект.
- Технология уже применяется в различных медицинских направлениях, включая нейрохирургию, и помогает врачам планировать и проводить операции с меньшими рисками для пациентов.
В Харькове двое молодых врачей создали медицинский стартап Extra Vision, который позволяет хирургам видеть проблему пациента еще до операционного разреза. Технология сочетает искусственный интеллект, 3D-моделирование и очки дополненной реальности.
О разработке рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала. По ее словам, систему уже применили во время более двух сотен операций, но главное – это только начало, и потенциал стартапа значительно шире.
Как работает технология Extra Vision?
Стартап создали нейрохирург Владислав Калюжка и кардиолог Никита Маркевич. Они решили решить проблему, с которой сталкивается каждый хирург: недостаточную пространственную визуализацию при подготовке к сложным вмешательствам. В основе системы – снимки КТ и МРТ, которые искусственный интеллект объединяет в трехмерную модель пациента.
Каждому хирургу, особенно нейрохирургу, всегда не хватает точной визуализации. Хочется видеть больше, знать все заранее, чтобы максимально помочь пациенту,
– объяснил Калюжка.
С помощью AR-очков врач видит цифровую копию органов в реальном пространстве. Это позволяет еще до операции определить оптимальную тактику, продумать разрезы и учесть риски, не ограничиваясь двумерными изображениями.
Провести операцию еще до операции
Разработчики отмечают, что система позволяет фактически "прожить" вмешательство заранее. Врач может смоделировать различные варианты доступа, оценить расположение сосудов и новообразований и спрогнозировать возможные осложнения. Это сокращает время в операционной и уменьшает риски для пациента.
Мы можем сделать в разных плоскостях разрезы и спланировать, как точно с минимальной травмой удалить новообразования,
– отметил нейрохирург.
В одном из случаев речь шла об опухоли лобной доли мозга. Благодаря предварительному 3D-планированию вмешательства провели быстрее, а пациента выписали домой уже через трое суток. По словам команды, именно возможность взаимодействовать с полноценной цифровой моделью, а не только с двумерными снимками, дает врачу дополнительную уверенность и точность при принятии решений.
От нейрохирургии до образования и ветеринарии
Технология уже вышла за пределы одного направления. Ее применяют в нейрохирургии, во время операций на позвоночнике, в маммологии, травматологии и челюстно-лицевой хирургии. Отдельный кейс был даже в ветеринарии – систему использовали для планирования удаления опухоли головного мозга у собаки.
Разработчики объясняют, что потенциал платформы значительно шире просто визуализации. Она может стать полноценным цифровым ассистентом хирурга – не только отображать модель, но и помогать прогнозировать осложнения и предлагать оптимальные решения.
Когда мы впервые увидели, что это действительно работает, стало понятно: это уже не будущее, это настоящее, которое нужно максимально быстро имплементировать,
– подчеркнул Маркевич.
Команда уже работает над образовательным направлением. Идея заключается в том, чтобы система помогала обучать молодых врачей, моделировать сложные клинические случаи и повышать качество подготовки к операциям.
Как появился стартап и что дальше?
По словам Анны Черненко, идея родилась из практической необходимости. Врачи хотели улучшить качество подготовки к операциям и сделать ее максимально точной. Они начали разработку самостоятельно, используя собственные знания, а уже потом к команде присоединились ИТ-специалисты и специалисты по искусственному интеллекту.
Нам хватило школьных знаний программирования, чтобы создать первую модель и даже ее протестировать,
– рассказали разработчики.
Сейчас о технологии уже знают украинские медики и Министерство здравоохранения. Команда планирует масштабировать систему, расширить функционал и сделать ее доступной для большего количества клиник. Врачи отмечают, что не будут останавливаться, ведь видят в этом не просто стартап, а инструмент, который может изменить подход к хирургии в Украине.
