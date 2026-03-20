Харьков Обстрелы Харькова В Харькове после обстрела была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов"
20 марта, 10:29
3

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В результате российской атаки на Харьков ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" осталась без электроснабжения.
  • Установка работала на аварийных дизель-генераторах до 13 марта.

В результате российской атаки на Харьков в ночь с 11 на 12 марта без электропотребления оказалась ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Она была вынуждена работать на генераторе.

Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Что известно об обесточивании "Источника нейтронов" из-за российского обстрела?

В МАГАТЭ сообщили, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) проинформировала их о российской атаке в ночь с 11 на 12 марта. Из-за обстрелов подстанции возле установки "Источник нейтронов" в Харькове объект оставался без электричества до 13 марта.

Во время этого отключения объект обеспечивался электроэнергией от аварийных дизель-генераторов, 
– указано в сообщении.

Впервые ли враг бьет возле "Источника нейтронов" в Харькове?

  • "Источник нейтронов" уже не впервые остается без электроснабжения из-за российских атак. С начала полномасштабной войны войска России неоднократно обстреливали Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", где расположена эта исследовательская ядерная установка. Впервые здание института было повреждено во время обстрелов вечером 10 марта 2022 года.

  • Уже 17 марта 2022 года установку снова обесточили в результате обстрелов. После этого СБУ открыла уголовное производство по статье – экоцид. Также новые повреждения зафиксировали 25 июня того же года.

  • В 2024 году атаки продолжились: 4 апреля установка потеряла внешнее электроснабжение после попаданий "Шахедов" в Харькове. До этого, в феврале 2024 года пятерым российским командующим, среди которых трое генералов и двое полковников, объявили подозрения за приказы обстреливать институт, где хранятся ядерные материалы.