В Харькове после обстрела была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов"
В результате российской атаки на Харьков в ночь с 11 на 12 марта без электропотребления оказалась ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Она была вынуждена работать на генераторе.
Об этом сообщили в МАГАТЭ.
Что известно об обесточивании "Источника нейтронов" из-за российского обстрела?
В МАГАТЭ сообщили, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) проинформировала их о российской атаке в ночь с 11 на 12 марта. Из-за обстрелов подстанции возле установки "Источник нейтронов" в Харькове объект оставался без электричества до 13 марта.
Во время этого отключения объект обеспечивался электроэнергией от аварийных дизель-генераторов, – указано в сообщении.
– указано в сообщении.
Впервые ли враг бьет возле "Источника нейтронов" в Харькове?
"Источник нейтронов" уже не впервые остается без электроснабжения из-за российских атак. С начала полномасштабной войны войска России неоднократно обстреливали Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", где расположена эта исследовательская ядерная установка. Впервые здание института было повреждено во время обстрелов вечером 10 марта 2022 года.
Уже 17 марта 2022 года установку снова обесточили в результате обстрелов. После этого СБУ открыла уголовное производство по статье – экоцид. Также новые повреждения зафиксировали 25 июня того же года.
В 2024 году атаки продолжились: 4 апреля установка потеряла внешнее электроснабжение после попаданий "Шахедов" в Харькове. До этого, в феврале 2024 года пятерым российским командующим, среди которых трое генералов и двое полковников, объявили подозрения за приказы обстреливать институт, где хранятся ядерные материалы.