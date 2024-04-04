Что известно

По данным, полученным от Харьковского физико-технического института, установка потеряла внешнее электроснабжение сегодня в 08:30 во время обстрела Харькова со стороны России.

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Несмотря на это никакой опасности для людей сейчас нет. Как сообщается, система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, в работу включились аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы.



Установка "Джерело нейтронів" / Фото НАН Украины

Это не первый инцидент с установкой "Источник нейтронов":

В марте 2022 года во время обстрела Харькова россияне повредили теплоизоляционную обшивку здания, в котором она расположена. В результате часть материалов посыпалась в экспериментальный зал. Само устройство тогда перевели в режим длительной остановки из-за отсутствия электроснабжения.

За четыре дня до того, 23 марта, сообщили о том, что на одной из площадок установки нашли неразорвавшийся снаряд "Смерч".

Напомним, 4 апреля россияне в очередной раз нанесли удары по Харькову. В частности утром появились сообщения о попадании "Шахедов". Также в прокуратуре показали обломок одного из таких дронов, на котором нашли надпись: "За Крокус Сити Холл".