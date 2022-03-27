Эксплуатирующая организация (ННЦ ХФТИ) сообщила результаты обследования ЯПУ "Источник нейтронов".

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Из-за обстрелов россиян обнаружили следующие последствия:

Значительны повреждения теплоизоляционной обшивки здания ЯПУ "Источник нейтронов".

Частичное осыпание материалов облицовки в экспериментальном зале установки.

Ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим "длительный останов" с 24 марта 2022 года).

Внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует.

Радиационная обстановка на площадке внутри нормы.

Персонал пытается осуществлять меры по устранению последствий боевых действий и поддержанию в работоспособном состоянии оборудования ядерной установки.

Вероятность новых повреждений ядерной установки остается высокой из-за постоянных обстрелов войсками страны-агрессора района расположения ЯПУ "Источник нейтронов",

– отметили эксперты.

Важно, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

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