Що відомо

За даними, отриманими від Харківського фізико-технічного інституту, установка втратила зовнішнє електропостачання сьогодні о 08:30 під час обстрілу Харкова з боку Росії.

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Попри це жодної небезпеки для людей зараз немає. Як повідомляється, система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, в роботу включилися аварійні дизель-генератори. Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.



Установка "Джерело нейтронів" / Фото НАН України

Це не перший інцидент із установкою "Джерело нейтронів":

У березні 2022 року під час обстрілу Харкова росіяни пошкодили теплоізоляційну обшивку будівлі, в якій вона розташована. Внаслідок цього частина матеріалів посипалася в експериментальну залу. Сам пристрій тоді перевели в режим тривалої зупинки через відсутність електропостачання.

За чотири дні до того, 23 березня, повідомили про те, що на одному з майданчиків установки знайшли нерозірваний снаряд "Смерч".

Нагадаємо, 4 квітня росіяни вкотре завдали ударів по Харкову. Зокрема вранці з'явилися повідомлення про влучання "Шахедів". Також у прокуратурі показали уламок одного з таких дронів, на якому знайшли напис: "За Крокус Сіті Хол".