"На это смотреть больно": фото и видео из обстрелянного научного центра в Харькове

В Харькове оккупанты обстреляли Национальный научный центр, в котором расположена исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов". Она уникальна во всем мире.

Если россияне и дальше будут бить по Харьковскому физико-техническому институту – есть большая угроза экологической катастрофы. Поэтому к этому центру должно быть приковано внимание не только Украины, но и мира.

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О центре должны говорить на уровне с атомными станциями.

Если заготовят научный центр, где расположена эта будущая установка "Источник нейтронов" – будет большая экологическая беда. В прошлом году туда загрузили топливо,

– отметила харьковчанка, которая общалась с ученым центра.

Научный центр в Харькове обстреляли оккупанты: смотрите видео

Больно смотреть

Харьковчанка пообщалась с учеными, работающими уже десятки лет над этой установкой.

"Ученый подходит, гладит рукой эту дверцу и говорит: "Это наше сердце, над которым мы работаем десятки лет". На это просто смотреть больно. Единственные, кто не понимает – россияне, которые бьют по науке и мирным домам", – отметила она.

Научный центр атаковали россияне / Скриншот из видео 24 канала

В здании выбиты окна / Скриншот из видео 24 канала

Оккупанты не щадят никого / Скриншот из видео 24 канала

Важно – какая ситуация в Харькове: смотрите видео

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