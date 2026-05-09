Самый большой их страх – не довезти гражданского: как пехотинцы эвакуируют людей из Купянска

В Купянске до сих пор остаются гражданские, хотя город живет под постоянной угрозой ударов и дронов. Добраться туда спасателям, полиции или волонтерам все труднее, поэтому вывоз людей часто берут на себя военные.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, как пехотинцы 41 отдельной механизированной бригады выводят людей из самых опасных точек. Она объяснила, с какими рисками сталкиваются и сами бойцы, и гражданские, которые до последнего не решаются уехать.

Смотрите также Вопрос нескольких дней: эксперты разобрали, что готовит Россия и как может использовать перемирие

Кто сейчас вывозит людей из Купянска

Из самых опасных районов Купянска гражданских сейчас часто вывозят именно военные, потому что для других служб часть маршрутов уже недоступна. Пехотинцы 41 отдельной механизированной бригады не только работают в городе по боевым задачам, но и организуют сложные эвакуации для тех, кто до последнего оставался дома.

Знаете, для военных самый большой страх – это не довезти гражданского,

– сказала корреспондентка.

По официальным данным, в Купянске еще остаются около четырех сотен человек, хотя это лишь приблизительная цифра. Люди живут в подвалах и погребах, переходят из разрушенных домов в другие укрытия, помогают соседям после ранений и даже дальше работают на огородах, потому что так выживают.

Это действительно и удивляет, и шокирует, и поражает. Но так и есть. Они работают на огородах и этим живут, этим выживают,

– рассказала Черненко.

Добраться до таких людей чрезвычайно трудно, потому что над городом постоянно висит угроза ударов и дронов. Поэтому каждый выезд превращается в отдельную спецоперацию, где военным приходится выводить или одного человека, или целую группу под постоянным риском с воздуха.

Чего больше всего боятся во время эвакуации из Купянска?

Группа Рамахи, с которой познакомилась съемочная команда, недавно работала в самом Купянске и за это время смогла вывести оттуда около четырех десятков человек. Для города, где каждый выход связан с дронами, обстрелами и сложной логистикой, это очень большая цифра.

Только он и его команда смогли вывести из Купянска четыре десятка людей за то время, которое они там пробыли,

– рассказала Черненко.

Самое тяжелое в этой работе начинается уже после того, как человек соглашается уехать. Россияне бьют и по гражданским, поэтому военным приходится вести людей под постоянной угрозой с неба, прятать их под деревьями и кустами и подстраивать темп под тех, кто едва передвигается из-за возраста, болезни или истощения.

Бабушку эвакуировали, у нее был сахарный диабет. Она шла с палкой, падала, а мы поднимали и говорили: "Бабушка, надо идти,

– рассказал боец.

Он вспомнил, что вместе с женщиной тянули ее вещи на санках и забирали домашних животных, а весь маршрут преодолевали очень медленно, потому что над ними постоянно что-то летало. В таких выходах наибольший риск для военных не в самом расстоянии, а в том, удастся ли довести гражданского до безопасного места.

Вниманию! Перед перемирием на 9 – 11 мая россияне резко усилили интенсивность атак в зоне ответственности Группировки объединенных сил: за сутки фиксировали 44 штурмовые действия против привычных 15 – 20. Одно из направлений, где враг активно давил, был Купянск, а после апрельских штормов, ливней и мокрого снега россияне снова пытаются использовать зелень для инфильтрации.

Почему люди до последнего не выезжают из Купянска?

Даже после прямых договоренностей об эвакуации часть людей в Купянске в последний момент отказывается выезжать. Вечером они еще соглашаются, а уже утром перед самым выходом говорят, что останутся, потому что все равно надеются пересидеть обстрелы дома.

Может быть даже до 80 человек, но многие отказывались в последний момент. Вечером мы их находили, они соглашались, а утром приходим за ними – они уже не хотят выезжать,

– рассказал боец.

Часть местных уже не раз выезжала и возвращалась обратно. Люди боятся покидать свои дома, хотя от многих домов остались одни стены, и все равно держатся за это место, потому что не представляют себя в другом месте.

Многие выезжали уже по два – три раза и возвращались обратно. Многие надеются, что скоро это все закончится. Боятся оставлять свои дома, хотя там уже и домами не назовешь – Купянск разрушен весь,

– сказал военный.

Черненко отметила, что именно из-за таких решений желание эвакуироваться очень часто сталкивается с поздним моментом, когда выезд уже становится гораздо сложнее и опаснее. Люди прячутся в подвалах, готовят на огне, выживают за счет запасов и огородов, хотя удары прилетают даже туда.

Эвакуацию из Купянска нельзя откладывать

Чем дольше люди в Купянске откладывают выезд, тем сложнее и опаснее становится сама эвакуация. Когда обращение к военным поступает поздно, это уже не просто дорога из города, а долгая операция под постоянной угрозой ударов, где каждый маршрут приходится продумывать отдельно.

Если у них есть возможность сейчас эвакуироваться, не ждать такого пикового момента, чтобы они это сделали. Очень часто так говорят гражданские: лучше умереть дома, чем просто покинуть его,

– передала корреспондентка.

Она подчеркнула, что пехотинцы 41 отдельной механизированной бригады сейчас не только держат опасные направления, но и рискуя собой выводят людей в безопасные места. Пока возвращение домой для купянчан остается мечтой, для самих военных эта работа уже стала еще одним фронтом, где они ежедневно отвечают за чужую жизнь.

Последние новости о Купянске

С 20 по 26 апреля 2026 года россияне 65 раз атаковали на Купянском направлении и смогли продвинуться возле Синьковки в сторону северных окраин Купянска. Всего за ту неделю враг 1 384 раза штурмовал позиции Сил обороны, но на большинстве направлений линия фронта не изменилась.

С 27 апреля по 3 мая 2026 года россияне продвинулись возле Синьковки в сторону Голубовки, а расстояние от линии соприкосновения до окрестностей Купянска тогда составляло около 1,5 километра. Напряжение вокруг города не спадало и после прошлогодней зачистки, а для врага Купянск оставался не только оперативной, но и идеологической целью.