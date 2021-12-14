Корова с дойками, – в магазине под Харьковом женщины поссорились из-бесплатного пакета

В Харьковской области в магазине разгорелся скандал из-за полиэтиленового пакета. Женщина в продуктовом возмутилась из-за цены пакета. Однако продавщица предложила оригинальный вариант разрешения ситуации.

Инцидент произошел в Посаде, что на Харьковщине. Девушка пришла купить килограмм сахара, но не хотела платить за пакетик. Он стоил в магазине 2 гривны.

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Продавщица предложила альтернативу

Так, продавщица предложила женщине "бесплатный" пакет. Она насыпала сахар в полиэтиленовую перчатку. Покупательница отметила, что в таком пакете сахар не будет брать.

Я вам на корову похожа?

– возмутилась девушка.

На что продавщица назвала ее "коровой с дойками".

Ограничения по полиэтиленовым пакетам: кратко

С 10 декабря в Украине действуют нормы, касающиеся ограничения обращения сверхтонких и тонких пластиковых пакетов – со стенками толщиной до 15 микрометров. Теперь такие пакеты запрещено распространять бесплатно.

Исключением являются пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225 на 345 на 450 миллиметров, используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Их еще можно использовать до 1 января 2023 года.

Тем, кто бесплатно распространяет такие пакеты придется платить штраф: от 1 700 до 3 400 гривен. Повторное нарушение будет "стоить" от 3 400 до 8 500 гривен.

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