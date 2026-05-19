Харьков и область всю ночь атакуют БпЛА: после ряда взрывов возникли пожары

Беспилотники врага ударили по Харькову несколько раз в течение ночи 19 мая. Также пострадал от атаки город Балаклея.

О последствиях обстрела Харькове сообщил городской голова Игорь Терехов. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Что известно об обстреле Харькова и области 19 мая и его последствиях?

Воздушную тревогу в Харькове и разных районах Харьковской области объявляли ночью 19 мая несколько раз. В городе прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о приближении ударных беспилотников российской армии.

Впоследствии стало известно, о чем сообщила городская и областная власть, что один из ударов пришелся на Холодногорский район, а другой – на Новобаварский.

В Новобаварском районе на месте прилета возник пожар, пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Ближе к 5 утра в этот же район снова прилетел вражеский дрон. На момент публикации последствия еще уточняют, но уже известно, что горят частные дома.

Всего от атак по Новобаварскому району повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка. По меньшей мере 3 человека пострадали.

Обратим внимание, что в области, в частности в городе Балаклея, также есть последствия обстрела врага, о чем сообщила местная ГВА. Там занялся пожар, попадание произошло в нежилое здание. К счастью, люди не ранены.

Где еще раздавались взрывы во время ночной атаки россиян?

Среди ночи враг прибегнул к атаке на Измаил в Одесской области. К сожалению, повреждены объекты портовой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших и значительных разрушений.

А прошлой ночью массированной атаке подвергся город Днепр. Взрывы гремели много часов, враг атаковал с помощью дронов и баллистических ракет, что повлекло пожары и ранения людей.