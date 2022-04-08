Оккупанты продолжают обстреливать жилые районы Харькова

Российские военные 8 апреля продолжают блокировать Харьков. Также они обстреливают жилые дома мирных жителей.

Захватчики используют артиллерию. Они стреляют из реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Важно Под Харьковом на мине взорвались работники облэнерго

В то же время, из Сумской области россияне полностью вывели свои подразделения обратно в Россию.

Также у оккупантов есть значительные проблемы с комплектованием воинских частей, понесших существенные потери в Украине.

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