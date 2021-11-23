Подруга снимала на видео: под Харьковом мама употребляла наркотики с младенцем на руках

В Люботине на Харьковщине молодая мама употребляла наркотики возле ребенка. В то время она держала малышню на руках. В сети говорят, что небрежность женщина проявляет не впервые.

В сети пользователи выложили видео, где видно, как женщина потребляет наркотики. Вероятно, ее подруга сама похвасталась этим в сети. Об инциденте рассказали 23 ноября.

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Употребляли "добро"

На записи видно, как женщина всасывает через трубку неизвестное белое вещество. Другой рукой она держит своего маленького ребенка. Девочке самое большее – 1 год.

В то время ее подруга снимает это все на видео. Она к тому же рассказывает ей, как правильно употреблять и подчеркивает, чтобы та не пропускала ни одной щепотки наркотиков, ведь это – "добро".

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Ребенок часто попадает в больницу

В сети люди рассказывают, что мать пренебрегает и собой, и ребенком не впервые. Девочка уже несколько раз попадала в больницу. Месяц назад ребенка лечили еще раз. В то время ее матери рядом не было. Говорят, что она длительное время выпивала.

Также автор видео добавляет, что в полиции и в службе детей уже знают о проблеме, но больше подробностей пока нет. Там вроде бы пообещали забрать ребенка.