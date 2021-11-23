Подруга знімала на відео: під Харковом мама вживала наркотики з немовлям на руках

У Люботині на Харківщині молода мама вживала наркотики біля дитини. У той час вона тримала малечу на руках. У мережі кажуть, що недбалість жінка проявляє не вперше.

У мережі користувачі виклали відео, де видно, як жінка споживає наркотики. Ймовірно, її товаришка сама похизувалася цим у мережі. Про інцидент розповіли 23 листопада.

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Вживали "добро"

На записі видно, як жінка всмоктує через трубку невідому білу речовину. Іншою рукою вона тримає свою маленьку дитину. Дівчинці щонайбільше – 1 рік.

У той час її подруга знімає це все на відео. Вона до того ж розповідає їй, як правильно вживати і наголошує, аби та не пропускала жодної дрібки наркотиків, адже це – "добро".

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Дитина часто потрапляє в лікарню

У мережі люди розповідають, що матір нехтує і собою, і дитиною не вперше. Дівчинка вже кілька разів потрапляла до лікарні. Місяць тому дитину лікували ще раз. У той час її мати поруч не було. Кажуть, що вона тривалий час випивала.

Також автор відео додає, що в поліції та в службі дітей вже знають про проблему, але більше подробиць наразі немає. Там начебто пообіцяли забрати дитину.