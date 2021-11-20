К черкасским правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что дочь постоянно злоупотребляет алкоголем, а также пренебрегает уходом за новорожденным ребенком. Кроме того, горе-мать угрожала совершить насилие в отношении ребенка.

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Патрульные прибыли на вызов. В квартире они обнаружили нетрезвую женщину, которая спала на ребенке.

Новорожденный мальчик находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица, скорее всего ему не хватало кислорода,

– говорится в сообщении.

В команде правоохранителей была старшая лейтенант полиции Юлия Шагиева. Она оперативно среагировала и спасла мальчика. Кроме того, полицейская накормила ребенка, искупала и переодела в чистое.

Кроме того, правоохранители вызвали все необходимые службы. Ребенка госпитализировали.

Киевлянка умерла от наркотиков на глазах сына

В соцсетях сообщили о смерти киевлянки, которая находилась на 9 месяце беременности.

По неподтвержденным данным, женщина ушла из жизни в результате передозировки наркотиками.

В квартире находился также мальчик лет 4 – 6.

По данным СМИ, вместе с женщиной метадон употреблял ее муж.

Медики не смогли спасти женщину.

Сообщение Aleksandr Kokoba:

Часто можно услышать фразу "женщинам в полиции не место" или "это работа для мужчин".

Однако, после получения подобных вызовов, я в который раз убеждаюсь – как хорошо, что в полиции есть девушки, и именно такие!

Сегодня патрульные получили вызов о том, что дочь заявительницы, которая недавно родила ребенка, постоянно злоупотребляет алкоголем, пренебрегает уходом за ребенком и угрожает совершить насилие в отношении ребенка, которому не исполнилось и месяца (!!!)

По прибытию на вызов в квартире патрульные обнаружили женщину, которая с признаками алкогольного опьянения спала на ребенке. Новорожденный мальчик находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица, скорее всего ему не хватало кислорода. К счастью, в экипаже патрульных несла службу старший лейтенант полиции Шагиева Юлия, которая тоже воспитывает ребенка. Она оперативно среагировала, и оказала необходимую помощь, накормила мальчика, а также помыла его и переодела в чистое.

Сразу были вызваны все необходимые службы, ювиналы, СОГ, медики, служба по делам детей. Ребенка от матери забрали в больницу. Я очень надеюсь, что каждый на своем уровне отработает эту ситуацию по максимуму для того чтобы не допустить подобного в будущем!

Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа, а именно: старшего лейтенанта полиции Бабака Олега, старшего лейтенанта полиции Шагиевой Юлии и капрала полиции Тесака Павла сегодня удалось спасти маленькую жизнь.