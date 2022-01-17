Полицейского из Харькова будут судить за торговлю наркотиков: задержали на горячем

Передали в суд дело полицейского из Харькова, которого подозревают в продаже наркотиков. Его поймали на сбыте метадона.

Полицейского задержали еще 8 июля, а о завершении расследования сообщили 17 января. Теперь мужчине грозит крайне серьезное наказание.

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Продавал сразу 2 вещества

Расследование вели работники Полтавского территориального управления ГБР. Это было необходимо, поскольку следователи из Харькова могли быть предвзятыми.

Агенты ГБР установили, что их коллега продавал не только метадон, но и сильнодействующее лекарственное средство димедрол. Однако сейчас "бизнес" оперуполномоченного остановили.

Задержание полицейского, продававшего наркотики / Фото Прокуратура Харьковщины

Что ему за это грозит

Милиционера будут судить сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Они предусматривают разное наказание:

систематический сбыт наркотических средств – от 2 до 5 лет заключения;

оборот фальсифицированных лекарственных средств – от 5 до 8 лет заключения.

Другой "продавец" в городе

14 декабря сообщили, что в Харьковском суде задержали полицейского. Он в этот момент продавал наркотики, которые должны были передать в местное СИЗО.

Впоследствии следователи выяснили, что "товар" Полицейский с "друзьями" рекламировали в интернет-магазине в телеграме. Весь их ассортимент изъяли и передали на экспертизу.

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