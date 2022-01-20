Приехали лечить: в Харькове пьяный пациент избил медиков скорой

Бригада скорой помощи приехала по вызову в Харькове. Неадекватный пациент набросился на врачей.

Известно, что помощь вызвал оператор одной из автозаправок Харькова. По его словам, неизвестный молодой человек нуждался в лечении.

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Молодой человек напал на врачей

Когда карета скорой приехала на место, то обнаружила на заправке нетрезвого мужчину. Его усадили в салон, чтобы отвезти в больницу.

Молодой человек набросился с кулаками на медиков скорой / Фото Центра ЭМП Харькова

Пациент начал вести себя агрессивно. Врача он ударил по лицу, а фельдшеру достался удар по руке.

С помощью тревожной кнопки члены бригады вызвали полицию. Правоохранители зафиксировали нападение на работников скорой и помогли доставить неадеквата в больницу.

Врачи вызвали полицию к нетрезвому пациенту / Фото Центра ЭМП Харькова

"Искренне надеемся, что введение уголовной ответственности за нападение на работников службы ЭМП повлияет на ужасающую статистику нападений на медиков", – отметили в медучреждении.

Тащили пациента на телеге

Другой случай с участием скорой помощи произошел в Харьковской области 15 января. Из-за заснеженных дорог спецавтомобиль врачей не смог доехать до пациента.

Медики тянули пациента на телеге к карете скорой / Фото телеграма Netipichnyi Kharkov

Чтобы оказать ему помощь и отвезти в больницу, медики вынуждены были больше километра тащить мужчину на хозяйственной телеге. У него диагностировали перелом голени и растяжение связок.

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Текст публикации в фейсбуке:

"К сожалению, 19 января произошло новое нападение на бригаду ЭМП. В 13:55 в службу 103 поступил вызов от оператора одной из автозаправок Харькова. Вызывающий рассказал, что в экстренной медицинской помощи нуждается неизвестный молодой человек. На место вызова прибыла бригада ЭМП 801 во главе с врачом Анной Видановой.

Во время госпитализации молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал неадекватно, агрессивно вести себя в отношении медицинских работников. Ударил врача по лицу, фельдшера – по руке. Для прямого вызова наряда полиции бригада ЭМП 801 сразу нажала тревожную кнопку SOS, функционирующую для обеспечения безопасности членов бригад ЭМП.

На место происшествия полиция прибыла за считанные минуты. После фиксации обстоятельств и результатов нападения, агрессивно настроенного мужчину в сопровождении полицейских доставили в лечебное учреждение. В настоящее время идет проверка. Искренне надеемся, что введение уголовной ответственности за нападение на работников службы ЭМП повлияет на ужасающую статистику нападений на медиков".