Приїхали лікувати: у Харкові п'яний пацієнт побив медиків швидкої

Бригада швидкої допомоги приїхала на виклик у Харкові. Неадекватний пацієнт накинувся на лікарів.

Відомо, що медичну допомогу викликав оператор однієї із автозаправок Харкова. За його словами, невідомий молодик потребував лікування.

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Молодик напав на лікарів

Коли карета швидкої приїхала на місце, виявила на заправці нетверезого чоловіка. Його посадили в салон, щоб відвезти до лікарні.



Молодик накинувся з кулаками на медиків швидкої / Фото Центру ЕМД Харкова

Пацієнт почав поводитись агресивно. Лікаря він вдарив по обличчю, а фельдшеру дістався удар по руці.

За допомогою тривожної кнопки, члени бригади викликали поліцію. Правоохоронці зафіксували напад на працівників швидкої та допомогли доставити неадеквата до лікарні.



Лікарі викликали поліцію до нетверезого пацієнта / Фото Центру ЕМД Харкова

"Щиро сподіваємось, що запровадження кримінальної відповідальності за напад на працівників служби ЕМД вплине на жахливу статистику нападів на медиків", – наголосили в медзакладі.

Тягли пацієнта на возі

Інший випадок за участю швидкої допомоги стався у Харківській області 15 січня. Через засніжені дороги, спецавтомобіль лікарів не зміг доїхати до пацієнта.



Медики тягли пацієнта на возі до карети швидкої / Фото з телеграму Netipichnyi Kharkov

Аби надати йому допомогу та відвезти до лікарні, медики змушені були понад кілометр тягти чоловіка на господарському возі. У нього діагностували перелом гомілки та розтягнення зв'язок.

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Текст публікації у фейсбуці:

"На жаль, 19 січня стався новий напад на бригаду ЕМД. Так, о 13:55 до служби 103 надійшов виклик від оператора однієї із автозаправок Харкова. Викликаючий розповів, що екстреної медичної допомоги потребує невідомий молодий чоловік. На місце виклику прибула бригада ЕМД 801 на чолі із лікарем Ганною Відановою.

Під час здійснення шпиталізаціі, молодий чоловік, який знаходився у стані хмільного сп'яніння, почав неадекватно, агресивно поводитись щодо медичних працівників. Вдарив лікаря по обличчю, фельдшера – по руці. Для прямого виклику наряду поліції бригада ЕМД 801 одразу натисла тривожну кнопку SOS, яка функціонує для забезпечення безпеки членів бригад ЕМД.

На місце надзвичайної події поліція прибула за лічені хвилини. Після фіксації обставин та результатів нападу, агресивно налаштованого чоловіка у супроводі поліцейських доставили до лікувального закладу. Наразі триває перевірка. Щиро сподіваємось, що запровадження кримінальної відповідальності за напад на працівників служби ЕМД вплине на жахливу статистику нападів на медиків".