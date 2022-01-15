В Харьковской области медики получили вызов. Однако добраться до пациента на машине не смогли.

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В Харьковской области медики пешком шли к пациенту

Автомобиль скорой помощи не смог преодолеть последний километр дороги к пациенту. Все из-за плохого состояния пути и гололеда. Поэтому пришлось идти пешком.

Мужчину осмотрели и установили первичный диагноз – закрытый перелом голеностопного сустава, растяжение связок.

Последний километр дороги не был проездной / Фото Netipichnyi_Kharkov

К карете скорой пациента тянули на телеге

Пациентов с таким диагнозом следует госпитализировать. Поэтому врачи нашли у соседей хозяйственную телегу. На ней и дотащили больного до спецавтомобиля. А потом уже отвезли в больницу.

Пациента тащили на хозяйственной повозке / Фото Netipichnyi_Kharkov

Обратите внимание! В Николаевской области в службу спасения 7 января поступил вызов о помощи. Карета скорой, которая направлялась к пациенту, застряла в грязи на грунтовой дороге. Пришлось вмешиваться спасателям. Они доставили больного и врача, который сам добрался до пациента, в автомобиль скорой помощи. Уже после этого буксировочным тросом вытащили саму скорую.

Обратите внимание – на Харьковщине водители не захотели пропустить скорую на дороге: смотрите видео