В Харьковской области медики получили вызов. Однако добраться до пациента на машине не смогли.
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В Харьковской области медики пешком шли к пациенту
Автомобиль скорой помощи не смог преодолеть последний километр дороги к пациенту. Все из-за плохого состояния пути и гололеда. Поэтому пришлось идти пешком.
Мужчину осмотрели и установили первичный диагноз – закрытый перелом голеностопного сустава, растяжение связок.
Последний километр дороги не был проездной / Фото Netipichnyi_Kharkov
К карете скорой пациента тянули на телеге
Пациентов с таким диагнозом следует госпитализировать. Поэтому врачи нашли у соседей хозяйственную телегу. На ней и дотащили больного до спецавтомобиля. А потом уже отвезли в больницу.
Пациента тащили на хозяйственной повозке / Фото Netipichnyi_Kharkov