Кроме города Киева и области, ураганный ветер тоже поднялся и в западных, северных и центральных областях. Его порывы составляют 20 – 25 метров в секунду.

Оборванные линии электропередач в Киеве

В Дарницком районе столицы 14 января сильный ветер сорвал рекламный щит и отбросил его на автомобиль, разбив лобовое стекло. Из-за чего на нем образовалась "паутина". Никто из прохожих не пострадал, хотя машина стояла возле жилых домов.

Рекламный щит упал на авто в Киеве / Фото Киев Оперативный в фейсбуке

Также в Подольском районе Киева из-за ветра оборвались линии электропередач, поэтому осложнилось движение транспорта, образовалась пробка.

Что наделала стихия в регионах

Во Львове вечером 14 января внезапно ударил гром и вспыхнула молния.

В Черновцах из-за сильных порывов ветра сорвало крышу кинотеатра. Возле здания ограничили движение, поэтому троллейбусы № 1 и 8 временно ездили только к Соборной площади.

В Черновцах сорвало кровлю крыши / Фото городского совета

Территорию вокруг театра "Черновцы" огородили. Кусок бляхи едва держался на крыше и в любой момент мог упасть. На месте дежурили спасатели, которые заметили, что на местном Доме офицеров кровлю также повредил ветер.

В центре Тернополя сильный ветер разорвал баннер с изображением Степана Бандеры. Инцидент произошел 14 января ориентировочно во второй половине дня.

В Тернополе ветер сорвал баннер Степана Бандеры / Фото "Сорока"

Этот баннер на административном здании Тернопольского областного совета разместили в конце декабря.

От непогоды страдает не только Украина

В соседней Беларуси сообщили, что бушует циклон "Эльза", где также есть сильные порывы ветра. Там сорваны крыши, избиты машины, сотни поваленных деревьев и обесточенных населенных пунктов. Штормовой ветер даже вздымал в воздух людей.

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