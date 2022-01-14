Окрім міста Києва та області, ураганний вітер також здійнявся і в західних, північних та центральних областях. Його пориви становлять 20 – 25 метрів на секунду.
Обірвані лінії електропередач у Києві
У Дарницькому районі столиці 14 січня сильний вітер зірвав рекламний щит і відкинув його на автомобіль, розбивши лобове скло. Тоді на ньому утворилася чимала "павутина". Ніхто з перехожих не постраждав, хоча машина стояла біля житлових будинків.
Рекламний щит впав на авто у Києві / Фото Київ оперативний у фейсбуці
Також у Подільському районі Києва через вітер обірвались лінії електропередач, тому ускладнився рух транспорту, утворився корок.
Що наробила стихія у регіонах
У Львові ввечері 14 січня раптово вдарив грім та спалахнула блискавка.
У Чернівцях через сильні пориви вітру зірвало дах кінотеатру. Біля будівлі обмежили рух, тому тролейбуси № 1 та 8 тимчасово їздили тільки до Соборної площі.
У Чернівцях зірвало покрівлю даху / Фото міської ради
Територію довкола театру "Чернівці" обгородили. Шмат бляхи заледве тримався на даху і в будь-який момент міг упасти. На місці чергували рятувальники, які помітили, що на місцевому Будинку офіцерів покрівлю також пошкодив вітер.
У центрі Тернополя сильний вітер розірвав банер з зображенням Степана Бандери. Інцидент трапився 14 січня орієнтовно о другій половині дня.
У Тернополі вітер зірвав банер Степана Бандери / Фото "Сорока"
Цей банер на адміністративної будівлі Тернопільської обласної ради розмістили наприкінці грудня.
Від негоди страждає не тільки Україна
У сусідній Білорусі повідомили, що вирує циклон "Ельза", де також є сильні пориви вітру. Там зірвані дахи, побиті машини, сотні повалених дерев і знеструмлених населених пунктів. Штормовий вітер навіть здіймав у повітря людей.
Погода в Україні
- Погода в Україні у п'ятницю, 14 січня, була холодною та вологою. У всіх областях синоптики прогнозували дощ зі снігом.
- Водночас 15 січня прогнозують вітер. Від цього й прохолода стане більш відчутною. У більшості регіонів – сухо, сніжитиме тільки у частині східних і північних областей.
- Як попереджала синоптикиня Наталка Діденко, у суботу сильний вітер ще не покидатиме межі України. Все через протистояння антициклону Carlos та циклону Famke. За словами Діденко, надалі вітер слабшатиме, проте 17 – 18 січня – знову посилиться.