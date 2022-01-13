Водночас уночі на Харківщині, Луганщині та Донеччині температура опуститься до -9...-13 градусів.
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Погода в областях України
У західних і східних областях прогнозують дощ зі снігом, там позначки на термометрах покажуть +1...+4 градуси. У північних і південних регіонах синоптики інформують про такі ж опади. На Півночі температура становитиме +1…+4 градуси, на Півдні – +2...+5 градусів.
В українській столиці 14 січня передбачають дощову та сніжну погоду, а також там до +1…+3 градусів.
Погода у містах України 14 січня
Ужгород – +1...+3
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +0...+2
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +1...+3
Київ – +1...+3