Про люті морози у гірському селі на Буковині у мережі повідомив голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук.

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У селі на Буковині вдарив сильний мороз

У селі Верхній Яловець, розташованому у гірській місцевості Чернівецької області, температура повітря опустилася до позначки у -28 градусів.

Валерій Полянчук навіть оприлюднив у мережі фото термометра.

А сьогодні (13 січня – 24 канал) удосвіта морозець добренький,

– підписав голова громади знімок.



У селі на Буковині зафіксували -28 градусів / Фото Валерія Полянчука

Прогноз погоди на Буковині

За інформацією Чернівецького гідрометцентру, у ніч на 13 січня у Чернівецькій області прогнозували температуру повітря -9...-14 градусів, в горах -17...-22 градусів.

Натомість вдень повітря прогріється до -3…+2 градусів, у горах – -1…-6 градусів.

Істотних опадів не очікують, буде мінлива хмарність. Вітер дутиме північно-західний, розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду.

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Текст допису Валерія Полянчука:

А сьогодні вдосвіта морозець добренький. 13.01.2022. Село Верхній Яловець.