На Заході температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +3 градусів, морози до -1 прогнозують тільки на Волині. Однак вночі температура повітря у всіх західних регіонах опуститься до -1...-3.
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Прогноз синоптиків
Найтепліша ситуація, як завжди, складеться на Півдні. Зокрема, в Одеській, Миколаївській областях та окупованому Криму вдень – +2...+4. Хоча вночі можливі морози до -1 градуса.
У Центрі, на Півночі та Сході обіцяють -1...-2 градуси. Крім того, у низці регіонів випаде мокрий сніг:
- Чернігівщина,
- Сумщина,
- Полтавщина,
- Харківщина,
- Луганщина,
- Донеччина.
В інших областях опади малоймовірні. У Києві денна температура становитиме 0...+2, нічна – 0...-2. У столиці вночі теж може бути мокрий сніг.
В Україні – все ще вітряно
Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що у суботу сильний вітер ще не покидатиме межі України. Все через протистояння антициклону Carlos та циклону Famke. За словами Діденко, надалі вітер слабшатиме, проте 17 – 18 січня – знову посилиться.
Крім того, Діденко зауважила, що дороги скує ожеледиця, зокрема, в Києві.
Погода у містах України 14 січня
Ужгород – +1...+3
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – -1...+1
Рівне – 0...+2
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – 0...-2
Полтава – -1...+1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...-2
Харків – -1...+1
Київ – 0...+2
Погода 15 січня / Карта Укргідрометцентру