Негода може призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики та комунального господарства. Крім цього, може спричинити колапс транспорту на дорогах та вулицях.

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Про що попередили рятувальники

Вдень 14 січня усюди, крім півдня, синоптики прогнозують значні пориви вітру, до 25 – 27 метрів на секунду . Через це оголосили II рівень небезпечності, п омаранчевий.

. Через це оголосили II рівень небезпечності, п омаранчевий. 14 – 15 січня швидкість вітру сягатиме переважно 15 – 20 метрів на секунду. На дорогах у всіх регіонах, крім південних, буде ожеледиця. Це І рівень небезпечності, жовтий.



Метеорологічні попередження на 14 січня / Карта Укргідрометцентру

Буде сніголавина небезпека

Крім цього, рятувальники попередили й про небезпеку сходження лавин на високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей. 14 – 15 січня там очікують значну сніголавинну небезпеку, 3 рівня.

Зверніть увагу! За даними Укргідрометцентру, 14 січня у більшості областей України падатиме сніг з дощем. Натомість 15 січня опади прогнозують лише у східних та північних регіонах.

Повний текст допису ДСНС у телеграмі:

"Увага! Попередження про несприятливі погодні умови 14 – 15 січня. Пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, на дорогах, крім півдня, ожеледиця. ( І рівень небезпечності, жовтий). 14 січня вдень в Україні, крім південної частини, пориви вітру 25-27 метрів на секунду (II рівень небезпечності, помаранчевий). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.