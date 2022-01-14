Непогода может привести к усложнению работы предприятий энергетики и коммунального хозяйства. Кроме этого, может повлечь коллапс транспорта на дорогах и улицах.

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О чем предупредили спасатели

Днем 14 января повсюду, кроме юга, синоптики прогнозируют значительные порывы ветра до 25 – 27 метров в секунду . Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый. 14 – 15 января скорость ветра будет достигать в основном 15 – 20 метров в секунду. На дорогах во всех регионах, кроме южных, будет гололедица. Это I уровень опасности, желтый.



Метеорологические предупреждения на 14 января / Карта Укргидрометцентра

Будет снеголавинная опасность

Кроме этого, спасатели предупредили и об опасности схода лавин на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. 14 – 15 января там ожидают значительную снеголавинную опасность, 3 уровня.

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра, 14 января в большинстве областей Украины будет падать снег с дождем. Между тем 15 января осадки прогнозируют только в восточных и северных регионах.

Полный текст сообщения ГСЧС в телеграме:

Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях 14 – 15 января. Порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, на дорогах, кроме юга, гололедица. (I уровень опасности, желтый). 14 января днем в Украине, кроме южной части, порывы ветра 25 – 27 метров в секунду (II уровень опасности, оранжевый). Такие погодные условия могут привести к осложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.