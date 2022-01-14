На Западе температура воздуха будет днем ​​колебаться от 0 до +3 градусов, морозы до -1 прогнозируют только на Волыни. Ночью температура воздуха во всех западных регионах опустится до -1...-3.

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Прогноз синоптиков

Самая теплая ситуация, как обычно, сложится на Юге. В частности, в Одесской, Николаевской областях и оккупированном Крыму днем ​​– +2…+4. Хотя ночью возможны морозы до -1 градуса.

В Центре, на Севере и Востоке обещают -1...-2 градуса. Кроме того, в ряде регионов выпадет мокрый снег:

Черниговщина,

Сумщина,

Полтавщина,

Харьковщина,

Луганщина,

Донетчина.

В других областях осадки маловероятны. В Киеве дневная температура будет 0...+2, ночная – 0...-2. В столице ночью тоже может быть мокрый снег.

В Украине – все еще ветрено

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в субботу сильный ветер еще не будет покидать пределы Украины. Все из-за противостояния антициклона Carlos и циклона Famke. По словам Диденко, в дальнейшем ветер будет ослабевать, однако 17 – 18 января – снова усилится.

Кроме того, Диденко отметила, что дороги сковывает гололедица, в частности, в Киеве.

Погода в городах Украины 14 января

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – -1...+1

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +1...+3

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0...-2

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...+1

Киев – 0...+2



Погода 15 января / Карта Укргидрометцентра