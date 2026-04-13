Удар "Молнии" в огород и обстрел магазина: как прошло пасхальное перемирие на Харьковщине
- На Харьковщине во время пасхального перемирия Россия только усилила обстрелы, в результате чего жители ряда прифронтовых сел получили тяжелые ранения.
- Из-за постоянных атак Совет обороны области объявил об эвакуации в населенных пунктах Ковали, Мартыновка, Писаревка, теперь есть необходимость осуществить этот процесс и в Рясном.
В Харьковской области пасхального перемирия не было. Россия свое обещание прекратить обстрелы в период религиозного праздника сорвала.
Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что враг бил в частности по Купянщине, Дергачевщине.
Россия сбрасывает на села КАБы: зона эвакуации расширяется
В Дергачах вражеский беспилотник типа "Молния" упал людям в огород. Били россияне и по Богодухову, обстреливали также Лютовку. Страдает от ударов и Золочевская община. Пасха там началась с того, что российская армия обстреляла магазин.
Виктор Коваленко, председатель Золочевской поселковой военной администрации, рассказал, что на Пасху российские удары не прекращались, зафиксировано 9 атак БпЛА, в частности типа "Италмас", "Гербера", "Молния", а также FPV.
Ранены 3 человека. Много поврежденных домов, разрушенных, но немало летательных аппаратов было сбито нашими Силами обороны. Сегодня у нас еще 3 раненых, из них 2 женщины в тяжелом состоянии. КАБ прилетел в Рясне. Кроме того, в результате атаки БпЛА пострадал мужчина в селе Писаревка,
– сообщил Коваленко.
Он отметил, что Советом обороны области была объявлена эвакуация людей в таких населенных пунктах: Ковали, Мартыновка, Писаревка. Он отметил, что оттуда практически все семьи с детьми уже удалось перевезти в безопасные места.
Сейчас, по его словам, встает вопрос о необходимости проведения соответствующего процесса и в селе Рясное – это 12 километров от границы. Россияне 4 дня подряд бьют по сельскохозяйственному предприятию, частных домах людей, энергосетях. По этому маленькому селу враг запустил 3 авиабомбы. Сейчас в Рясном и Писаревке нет света.
Под ударом российской армии оказались 13 апреля Дергачи. Враг использовал 3 БпЛА нового типа с элементами ИИ, попав по гражданскому предприятию. Пострадало 5 работников, они находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Атаки на Харьковскую область: последние новости
В результате российского удара БпЛА по поселку Великий Бурлук Купянского района один человек погиб, еще 3 пострадали. Повреждены 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Загорелся дом и легковой автомобиль.
Ночью 13 апреля враг обстрелял ударными беспилотниками Богодухов, вызвав 2 пожара на территориях двух частных домовладений. Горели жилой дом и хозяйственная постройка на общей площади 200 квадратных метров. Пострадал 1 человек.
Утром 12 апреля враг ударил дронами по поселку Золочев Богодуховского района. В результате взрыва возник пожар в магазине продовольственных товаров на площади 40 квадратных метров. Пострадали мужчина и женщина. Работы по ликвидации последствий атаки проводились под угрозой повторных обстрелов.