В Харькове увидели вражеские беспилотники с парашютами: что говорят об этом в Воздушных силах

В сети распространяют видео из Харькова, где видно, как, вероятно, вражеские беспилотники спускаются вниз на парашютах. Подобные летательные аппараты не являются чем-то необычным для военных.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Какие дроны видели в небе над Харьковом?

Местные телеграм-каналы 26 марта распространили видео, где видно как в Харькове летели дроны на парашютах. По предварительным данным, это якобы были сбитые вражеские беспилотники в районе Салтовки.

В Харькове заметили беспилотники с парашютами: смотрите видео

Некоторые писали в сети, что беспилотники якобы похожи на "Шахеды", однако идентифицировать их на кадрах – невозможно. Парашюты эти дроны якобы раскрывают во время падения.



Дроны с парашютами, которые видели над Салтовкой в Харькове / Фото из социальных сетей

Что говорят в Воздушных силах о наличии в России дронов с парашютами?

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат объяснил в комментарии 24 Каналу, что дроны с парашютами на самом деле не являются чем-то экстраординарным. Беспилотники подобных типов имеются как в армии врага, так и у нашего войска.

По словам Игната, еще до полномасштабной войны украинские военные на полигонах во время учений использовали беспилотники с парашютами как мишени. В частности, такие беспилотники, как "Рейс", "Стриж", которые имеют реактивные двигатели и, соответственно, парашюты.

Это прежде всего БпЛА разведчики, которые планируют вернуться назад и спуститься на парашюте. А дальше использоваться повторно, или же – для считывания данных,

– отметил представитель Воздушных сил.

Юрий Игнат заметил, что наглядно идентифицировать, что именно был за беспилотник с парашютом на видео из Харькова – сложно. Однако полковник отметил, что многие разведывательные беспилотники оккупантов имеют парашюты, чтобы вернуться на место вылета.

"Орланы-10" имеют парашюты все. "Орлан-30", Supercam – в общем разные БпЛА. Они же должны как-то прилететь обратно, когда их не собьют. Они же не летят в один конец. Выполнили задание, отработали, а дальше им надо вернуться на базу,

– объяснил полковник.

Игнат также отметил, что парашюты действительно также могут раскрываться, если беспилотник подбили огнем. Однако подчеркнул, что ничего страшного и странного в подобных летательных аппаратах нет.

