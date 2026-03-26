Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
Які дрони бачили в небі над Харковом?
Місцеві телеграм-канали 26 березня поширили відео, де видно як у Харкові летіли дрони на парашутах. За попередніми даними, це нібито були збиті ворожі безпілотники в районі Салтівки.
Дехто писав у мережі, що безпілотники нібито схожі на "Шахеди", однак ідентифікувати їх на кадрах – неможливо. Парашути ці дрони нібито розкривають під час падіння.
Дрони з парашутами, які бачили над Салтівкою у Харкові
Що кажуть у Повітряних силах про наявність у Росії дронів з парашутами?
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат пояснив в коментарі 24 Каналу, що дрони з парашутами насправді не є чимось екстраординарним. Безпілотники подібних типів наявні як в армії ворога, так і у нашого війська.
За словами Ігната, ще до повномасштабної війни українські військові на полігонах під час навчань використовували безпілотники з парашутами як мішені. Зокрема, такі безпілотники, як "Рейс", "Стриж", які мають реактивні двигуни та, відповідно, парашути.
Це передусім БпЛА розвідники, які планують повернутись назад і спуститись на парашуті. А далі використовуватися повторно, або ж – для зчитування даних,
– зазначив представник Повітряних сил.
Юрій Ігнат зауважив, що наочно ідентифікувати, що саме був за безпілотник з парашутом на відео з Харкова – складно. Однак полковник наголосив, що багато розвідувальних безпілотників окупантів мають парашути, щоб повернутися назад на місце вильоту.
"Орлани-10" мають парашути всі. "Орлан-30", Supercam – загалом різні БпЛА. Вони ж мусять якось прилетіти назад, коли їх не зіб'ють. Вони ж не летять в один кінець. Виконали завдання, відпрацювали, а далі їм треба повернутися на базу,
– пояснив полковник.
Ігнат також наголосив, що парашути дійсно також можуть розкриватися, якщо безпілотник підбили вогнем. Однак підкреслив, що нічого страшного та дивного у подібних літальних апаратах немає.
Росія 26 березня атакувала Харків новим типом безпілотника "Італмас". Внаслідок цього було пошкоджено житлову будівлю та ресторан у Слобідському районі.
Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що через удар одна людина зазнала поранення, а 9 людей – переважно старших за 55 років – перебувають у стресовому стані.
Цього ж дня у Салтівському районі Харкова ще один ворожий безпілотник впав на землю близько 14:00. Після детонації загорілася трава, зараз на місці працюють рятувальники.