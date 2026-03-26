Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Які дрони бачили в небі над Харковом?

Місцеві телеграм-канали 26 березня поширили відео, де видно як у Харкові летіли дрони на парашутах. За попередніми даними, це нібито були збиті ворожі безпілотники в районі Салтівки.

У Харкові помітили безпілотники з парашутами: дивіться відео

Дехто писав у мережі, що безпілотники нібито схожі на "Шахеди", однак ідентифікувати їх на кадрах – неможливо. Парашути ці дрони нібито розкривають під час падіння.



Дрони з парашутами, які бачили над Салтівкою у Харкові / Фото з соціальних мереж

Що кажуть у Повітряних силах про наявність у Росії дронів з парашутами?

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат пояснив в коментарі 24 Каналу, що дрони з парашутами насправді не є чимось екстраординарним. Безпілотники подібних типів наявні як в армії ворога, так і у нашого війська.

За словами Ігната, ще до повномасштабної війни українські військові на полігонах під час навчань використовували безпілотники з парашутами як мішені. Зокрема, такі безпілотники, як "Рейс", "Стриж", які мають реактивні двигуни та, відповідно, парашути.

Це передусім БпЛА розвідники, які планують повернутись назад і спуститись на парашуті. А далі використовуватися повторно, або ж – для зчитування даних,

– зазначив представник Повітряних сил.

Юрій Ігнат зауважив, що наочно ідентифікувати, що саме був за безпілотник з парашутом на відео з Харкова – складно. Однак полковник наголосив, що багато розвідувальних безпілотників окупантів мають парашути, щоб повернутися назад на місце вильоту.

"Орлани-10" мають парашути всі. "Орлан-30", Supercam – загалом різні БпЛА. Вони ж мусять якось прилетіти назад, коли їх не зіб'ють. Вони ж не летять в один кінець. Виконали завдання, відпрацювали, а далі їм треба повернутися на базу,

– пояснив полковник.

Ігнат також наголосив, що парашути дійсно також можуть розкриватися, якщо безпілотник підбили вогнем. Однак підкреслив, що нічого страшного та дивного у подібних літальних апаратах немає.

