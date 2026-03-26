Оператор зенітних БпЛА Окремої президентської бригади Роман "Халк" розповів 24 Каналу, що безпілотники "Молнія" виділяються своєю бойовою частиною, яка є більшою за протитанкову міну. Вони можуть залізати на 20 – 30 кілометрів вглиб лінії фронту, атакуючи логістику. І їх дійсно багато.
Чи можливо боротися проти "Молнії" та "Гераней"?
За словами військового, "Молнії" можна цілком ефективно збивати зенітними FPV-дронами. Вони надзвичайно добре справляються з такою загрозою.
Крім того, Росія все активніше починає використовувати реактивні безпілотники "Герань-3" та "Герань-5", які вирізняються своєю швидкістю. Але Сили оборони вже придумали, як протидіяти таким БпЛА.
"Герань-3" нам вдавалося збивати. "Герань-5" зустрічав десь чотири рази. Дуже швидкі реактивні дрони. Але можемо сказати, що ми знайшли протидію цим "Гераням". Чекаємо моменту, аби продемонструвати, що наш спосіб є дієвим,
– розповів військовий.
Зверніть увагу! Поки що дрони-перехоплювачі не можуть працювати проти реактивних дронів. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив, як тоді протидіяти "Гераням".
Що відомо про "Молнії"?
- Російські дрони "Молнія" є викликом для українських військових. Засоби радіоелектронної боротьби не завжди ефективно їх пригнічують з низки причин. Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, у чому проблема.
- Російські окупанти продовжують модифікувати дрони "Молнія". Тепер їх використовують також як розвідувальні безпілотники. При цьому модифікована "Молнія" в 10 – 15 разів дешевша за аналоги.
- Раніше ворог використовував дорожчі безпілотники на кшталт "Орланів", які коштували під 100 тисяч доларів. Тому ворог почав шукати дешевшу альтернативу.