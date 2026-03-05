Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про застосування БпЛА "Молнія"?

Російські війська почали масово застосовувати дешеві розвідувальні дрони "Молнія" для спостереження на фронті.

За його словами, раніше окупанти використовували дорожчі безпілотники – "Орлан", "Зала" та "Суперкам", вартість яких сягала десятків тисяч доларів. Однак через ефективну роботу українських зенітних підрозділів ці апарати регулярно знищувалися, тому російські військові почали шукати дешевшу альтернативу.

"Флеш" зазначив, що дрони "Молнія" зараз масово з'являються на фронті. Щодня йому надсилають до десяти фотографій таких апаратів. За словами Бескрестнова, конфігурація цих безпілотників доволі стандартна.

Зверніть увагу! Дрони оснащені камерою SIYI ZR10, модулем штучного інтелекту від SIYI та mesh-модемом на частоті 1300–1500 мегагерц потужністю 2×2 вт. Відмінності між апаратами здебільшого стосуються лише мережевого обладнання.

Попри низьку вартість, масове використання таких дронів дозволяє російським військам підтримувати розвідувальні операції та компенсувати втрати дорожчих безпілотників.

