Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что известно о применении БпЛА "Молния"?

Российские войска начали массово применять дешевые разведывательные дроны "Молния" для наблюдения на фронте.

По его словам, ранее оккупанты использовали более дорогие беспилотники – "Орлан", "Зала" и "Суперкам", стоимость которых достигала десятков тысяч долларов. Однако из-за эффективной работы украинских зенитных подразделений эти аппараты регулярно уничтожались, поэтому российские военные начали искать более дешевую альтернативу.

"Флеш" отметил, что дроны "Молния" сейчас массово появляются на фронте. Ежедневно ему присылают до десяти фотографий таких аппаратов. По словам Бескрестнова, конфигурация этих беспилотников довольно стандартная.

Обратите внимание! Дроны оснащены камерой SIYI ZR10, модулем искусственного интеллекта от SIYI и mesh-модемом на частоте 1300–1500 мегагерц мощностью 2×2 Вт. Отличия между аппаратами в основном касаются только сетевого оборудования.

Несмотря на низкую стоимость, массовое использование таких дронов позволяет российским войскам поддерживать разведывательные операции и компенсировать потери дорогих беспилотников.

Как россияне совершенствуют дроны, которые применяют в войне против Украины?