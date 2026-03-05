Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Что известно о применении БпЛА "Молния"?
Российские войска начали массово применять дешевые разведывательные дроны "Молния" для наблюдения на фронте.
По его словам, ранее оккупанты использовали более дорогие беспилотники – "Орлан", "Зала" и "Суперкам", стоимость которых достигала десятков тысяч долларов. Однако из-за эффективной работы украинских зенитных подразделений эти аппараты регулярно уничтожались, поэтому российские военные начали искать более дешевую альтернативу.
"Флеш" отметил, что дроны "Молния" сейчас массово появляются на фронте. Ежедневно ему присылают до десяти фотографий таких аппаратов. По словам Бескрестнова, конфигурация этих беспилотников довольно стандартная.
Обратите внимание! Дроны оснащены камерой SIYI ZR10, модулем искусственного интеллекта от SIYI и mesh-модемом на частоте 1300–1500 мегагерц мощностью 2×2 Вт. Отличия между аппаратами в основном касаются только сетевого оборудования.
Несмотря на низкую стоимость, массовое использование таких дронов позволяет российским войскам поддерживать разведывательные операции и компенсировать потери дорогих беспилотников.
Как россияне совершенствуют дроны, которые применяют в войне против Украины?
Ранее, "Флеш" сообщал, что российская армия могла построить единую MESH-систему модемов для всех БпЛА, которые используют в войне с Украиной. Однако ей это не удалось. Несмотря на одинаковых производителей и диапазон частот, малые БпЛА не имеют полной совместимости с другими типами дронов из-за различных настроек модемов.
Россия также активно привлекает территории своих союзников для того, чтобы запускать и координировать дроны. Украинские силы уничтожили Mesh-сеть, которую использовали дроны типа "Шахед" для координации полетов, улучшая безопасность в центральных регионах Украины. Наземные точки управления, которые использовались для этой сети, были расположены не только в России, но и в Беларуси, что способствовало координации дронов на большие расстояния.