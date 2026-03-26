Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що Росія постійно модернізує свої технології та розширює застосування нових типів дронів.

Скільки людей постраждали в наслідок атаки по Харкову?

Це був один з небагатьох випадків застосування цього дрону саме по Харкову, тоді як в регіоні він використовується частіше. Унаслідок атаки по Слобідському районі спалахнула пожежа в господарській будівлі.

Окрім того, одна людина отримала поранення, а 9 людей – переважно старших за 55 років – перебувають у стресовому стані.

Оскільки це сталось о 08:00, то батьки ще не встигли вивести дітей на майданчик, що знаходиться поруч.

Влучання сталося в декількох метрах від багатоповерхівки. Одна людина з пораненням голови перебуває в стані середньої важкості та отримує медичну допомогу. Ворог постійно модернізує свої засоби ураження, тому фахівці проводитимуть додаткові дослідження,

– сказав директор Департаменту НС Харківської міськради Богдан Гладких.

У Салтівському районі Харкова безпілотник впав на землю близько 14:00. Після детонації загорілася трава, зараз на місці працюють рятувальники. Експерти встановлюють тип БпЛА.

