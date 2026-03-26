Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що Росія постійно модернізує свої технології та розширює застосування нових типів дронів.
Скільки людей постраждали в наслідок атаки по Харкову?
Це був один з небагатьох випадків застосування цього дрону саме по Харкову, тоді як в регіоні він використовується частіше. Унаслідок атаки по Слобідському районі спалахнула пожежа в господарській будівлі.
Окрім того, одна людина отримала поранення, а 9 людей – переважно старших за 55 років – перебувають у стресовому стані.
Оскільки це сталось о 08:00, то батьки ще не встигли вивести дітей на майданчик, що знаходиться поруч.
Влучання сталося в декількох метрах від багатоповерхівки. Одна людина з пораненням голови перебуває в стані середньої важкості та отримує медичну допомогу. Ворог постійно модернізує свої засоби ураження, тому фахівці проводитимуть додаткові дослідження,
– сказав директор Департаменту НС Харківської міськради Богдан Гладких.
У Салтівському районі Харкова безпілотник впав на землю близько 14:00. Після детонації загорілася трава, зараз на місці працюють рятувальники. Експерти встановлюють тип БпЛА.
Що ще відомо про ситуацію у Харківській області?
- 25 березня росіяни атакували "Геранями" 2 райони Харкова, постраждало 9 людей, серед них 15-річна дівчина.
- На Куп’янщині 25 березня росіяни уразили лікарню, внаслідок обстрілу постраждало 3 особи.
- На Харківщині 24 березня росіяни дроном атакували електропотяг, через це загинув один пасажир.