"Шахеды" ударили по Харькову: есть попадания в двух районах
- Ночью 25 марта дроны "Шахед" ударили по Харькову.
- Зафиксировано попадание в Основянском и Новобаварском районах.
Ударные дроны врага залетели ночью 25 марта в Харьковскую область. В Харькове прогремели взрывы.
О последствиях обстрела сообщил городской голова Игорь Терехов. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Хронология атаки
Что известно об обстреле Харькова 25 марта и его последствиях?
В Харькове воздушную тревогу объявили среди ночи 25 марта – 0 02:12. Возникла угроза применения врагом ударных беспилотников.
В течение нескольких часов в городе время от времени были слышны взрывы.
Городской голова Игорь Терехов в 04:47 написал в социальных сетях о последствиях обстрела. Говорилось о двух попаданиях БпЛА типа "Шахед" в Основянском и Новобаварском районах города.
Информацию о подробностях или пострадавших еще уточняют.
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где еще раздавались взрывы в эти сутки?
- Ночью также было слышно взрывы в Днепре. Воздушные силы предупреждали о приближении БпЛА врага к городу.
- В течение дня же Россия нанесла одну из самых массированных атак дронами по Украине, в частности по Западу.