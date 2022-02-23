Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: суд в Харькове отклонил апелляцию, готовят жалобу в ЕСПЧ

Харьковский апелляционный суд рассмотрел жалобу по делу убийства 6-летней Мирославы Третьяк. Апелляцию семьи погибшей отклонили.

Об этом сообщили в адвокатском объединении "Донец и партнеры". Судебное заседание состоялось 22 февраля.

К теме Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: вынесли приговор 13-летнему подростку

Рассмотрение жалобы

По информации адвокатов у семьи убитой девочки, в резонансном деле было достаточно доказательств. Однако суд не захотел полноценно рассматривать дело о признании виновным государства в бездействии.

Харьковский апелляционный суд оказался не готов вынести справедливое и правосудное решение и признать государство виновным в многолетнем бездействии,

– заявили в объединении.

Известно, что на заседании не допросили свидетелей. Ранее их не смог вызвать Волчанский районный суд.

Речь идет о представителях государства, которые должны рассказать детали дела. Защитники убеждены, что разбирательство состоялось "формально и поверхностно".

Адвокат Артем Донец представляет сторону родителей убитой девочки. Сторона готовит кассационную жалобу и будет обращаться в Верховный суд, а также направит жалобу в Европейский суд по правам человека.

Бездействие государства

13-летний Богдан, которого признали виновным в убийстве 6-летней Мирославы, в повседневной жизни неоднократно проявлял агрессию. Родители погибшей и адвокат убеждены, что если бы соцслужбы и другие ответственные госорганы обратили на это внимание, трагедии можно было бы избежать.

В то же время экспертиза подтвердила, что девочку перед смертью могли дважды изнасиловать. Вероятно, сексуальное насилие и убийство мог совершить взрослый мужчина.