Он получил максимальное наказание, которое было возможно. Однако оно все же не очень жесткое, поскольку подсудимому всего 13 лет.

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Как именно его накажут

Парня направят в специальное учебно-воспитательное заведение для подростков. Он там пробудет не менее 3 лет.

Такое наказание называется "максимально возможной принудительной мерой воспитательного характера". Обычно это звучит при рассмотрении жесточайших преступлений, совершаемых малолетними преступниками.

Засудили вбивцю Мирослави Третяк
Убийца Мирославы Третяк в суде / Фото Прокуратуры Харьковщины

Коротко об этом ужасном убийстве