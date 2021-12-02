Он получил максимальное наказание, которое было возможно. Однако оно все же не очень жесткое, поскольку подсудимому всего 13 лет.

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Как именно его накажут

Парня направят в специальное учебно-воспитательное заведение для подростков. Он там пробудет не менее 3 лет.

Такое наказание называется "максимально возможной принудительной мерой воспитательного характера". Обычно это звучит при рассмотрении жесточайших преступлений, совершаемых малолетними преступниками.

Обратите внимание! Согласно законодательству Украины относительно возраста уголовной ответственности, дети до 14 лет считаются малолетними. Поэтому они не подлежат привлечению к уголовной ответственности.



Убийца Мирославы Третяк в суде / Фото Прокуратуры Харьковщины

Коротко об этом ужасном убийстве