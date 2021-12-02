Он получил максимальное наказание, которое было возможно. Однако оно все же не очень жесткое, поскольку подсудимому всего 13 лет.
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Как именно его накажут
Парня направят в специальное учебно-воспитательное заведение для подростков. Он там пробудет не менее 3 лет.
Такое наказание называется "максимально возможной принудительной мерой воспитательного характера". Обычно это звучит при рассмотрении жесточайших преступлений, совершаемых малолетними преступниками.
Убийца Мирославы Третяк в суде / Фото Прокуратуры Харьковщины
Коротко об этом ужасном убийстве
- 28 июля сообщили, что в Старом Салтове Харьковской области исчезла 6-летняя девочка - Мирослава Третяк. На следующий день ее нашли убитой в заброшенном здании пилорамы.
- Впоследствии задержали главного подозреваемого – 13-летнего соседа и друга девочки. Подросток спустя несколько дней признался в совершении этого преступления. Во время допросов он объяснил, что "она всех во дворе достала".
- 18 октября родные убитой подали иски против семьи подозреваемого, а также государственных органов.
- Они требуют 100 миллионов гривен моральной компенсации, потому что считают, что к жуткому преступлению привело и бездействие властей.