Ударом БпЛА Россия убила мужчину и 3 детей в Богодухове на Харьковщине

Харьковскую область атаковали российские беспилотники. Один и ударов пришелся на частный дом.

Там погибли люди. Подробности рассказали в Харьковской ОВА.

Воздушная тревога в некоторых районах Харьковской области, в частности в Богодуховском, продолжалась с 21 часа 10 февраля и до почти 1 ночи 11 числа. В течение этого времени российская армия проводила воздушные атаки на регион.

Впоследствии Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА, сообщил, что в городе Богодухов произошло попадание вражеского БпЛА на территорию частного домовладения. Вспыхнул пожар.

Сначала было известно, что под завалами могли находиться дети. Началась поисково-спасательная операция. Но, к сожалению, в 00:45 в ОВА написали, что дети погибли.

Это два годовалых мальчика и двухлетняя девочка. Также от травм скончался 34-летний мужчина, который был вместе с детьми в доме.

Еще есть информация, что пострадали 35-летняя беременная женщина и 74-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

