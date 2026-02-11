Ударом БпЛА Россия убила мужчину и 3 детей в Богодухове на Харьковщине
- Российские беспилотники атаковали Харьковскую область.
- Они убили 3 детей и 34-летнего мужчину в Богодухове.
Харьковскую область атаковали российские беспилотники. Один и ударов пришелся на частный дом.
Там погибли люди. Подробности рассказали в Харьковской ОВА.
Хронология атаки В небе – российские дроны: где сейчас есть угроза обстрела
Погибли 3 детей: что известно об атаке БпЛА на Харьковщину 10 февраля?
Воздушная тревога в некоторых районах Харьковской области, в частности в Богодуховском, продолжалась с 21 часа 10 февраля и до почти 1 ночи 11 числа. В течение этого времени российская армия проводила воздушные атаки на регион.
Впоследствии Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА, сообщил, что в городе Богодухов произошло попадание вражеского БпЛА на территорию частного домовладения. Вспыхнул пожар.
Сначала было известно, что под завалами могли находиться дети. Началась поисково-спасательная операция. Но, к сожалению, в 00:45 в ОВА написали, что дети погибли.
Это два годовалых мальчика и двухлетняя девочка. Также от травм скончался 34-летний мужчина, который был вместе с детьми в доме.
Еще есть информация, что пострадали 35-летняя беременная женщина и 74-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Куда еще била Россия в этот же вечер?
- В Запорожье поздно вечером 10 февраля прогремели взрывы. В ОВА сообщили, что в городе произошло масштабное возгорание.
- Под ударом был объект инфраструктуры. Без электроснабжения остались более 11 тысяч абонентов в двух районах города.