25 апреля, 04:33
В Харькове взрывом уничтожена остановка общественного транспорта, поврежден газопровод
Основні тези
- В Харькове ночью 25 апреля произошли взрывы, уничтожена остановка транспорта и поврежден газопровод.
- Попадания зафиксированы в Салтовском, Киевском и Шевченковском районах, пострадавших нет.
Серия взрывов прогремела в Харькове в ночь на 25 апреля. По предварительной информации, пострадавших в результате ночной атаки нет.
Мэр города Игорь Терехов сообщил о последствиях ударов в нескольких районах.
Интересно "Сбиваем до 85% целей": как в Харькове работает частная ПВО
Во что попали россияне в Харькове?
В Салтовском районе зафиксировали попадание дрона в многоэтажку. Кроме того, под ударом оказались Киевский и Шевченковский районы. На данный момент информация о пострадавших в Харькове не поступала, однако специалисты продолжают осматривать места попаданий.
Уничтожена остановка и поврежден газопровод
Россияне попали и по другим объектам. Пострадала транспортная инфраструктура – в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Также поврежден газопровод.
Какие еще города находились под атакой врага?
Ночью 25 апреля враг массированно атаковал Днепр. В городе слышали многочисленные взрывы. Глава ОВА сообщил, что вспыхнули несколько пожаров. Поврежден 4-этажный дом, пострадал объект промышленной инфраструктуры.
- Кроме того, взрывы слышали и в Киевской области. По информации местных властей, в регионе работала противовоздушная оборона.