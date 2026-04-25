В Харькове взрывом уничтожена остановка общественного транспорта, поврежден газопровод

Серия взрывов прогремела в Харькове в ночь на 25 апреля. По предварительной информации, пострадавших в результате ночной атаки нет.

Мэр города Игорь Терехов сообщил о последствиях ударов в нескольких районах.

Интересно "Сбиваем до 85% целей": как в Харькове работает частная ПВО

Во что попали россияне в Харькове?

В Салтовском районе зафиксировали попадание дрона в многоэтажку. Кроме того, под ударом оказались Киевский и Шевченковский районы. На данный момент информация о пострадавших в Харькове не поступала, однако специалисты продолжают осматривать места попаданий.

Уничтожена остановка и поврежден газопровод

Россияне попали и по другим объектам. Пострадала транспортная инфраструктура – ​​в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Также поврежден газопровод.

Какие еще города находились под атакой врага?