В Харькове взрывы: ракета попала в дом, есть раненые

Враг обстрелял Харьков ракетами ночью 27 марта. В городе прогремела серия взрывов.

О последствиях рассказал городской голова Игорь Терехов. Вот что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки Вражеские "Шахеды" снова летят на ряд украинских городов: где есть угроза обстрела

Что известно о ракетном обстреле Харькова 27 марта и его последствиях?

Ближе к 1 ночи 27 марта российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. По данным мониторинговых сообществ, враг применил ракетные системы залпового огня.

Городской голова Игорь Терехов почти сразу сообщил, что произошло попадание ракеты в многоквартирный дом в Киевском районе, есть раненые. Детали сейчас выясняют.

Чуть раньше, перед полуночью, БпЛА типа "Гербера" попал в один из частных жилых домов на территории города Балаклея. Возник пожар, один человек пострадал, как сообщили в ГВА.

Утром также враг бил по Харькову дронами. Тогда пострадали 10 человек, возник пожар в подвале ресторана, повреждены окна многоэтажек и автомобили.

Где еще раздавались взрывы в эти сутки?