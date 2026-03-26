Движение вражеских целей отслеживают в Воздушных силах. Призываем вас быть внимательными к тревогам и соблюдать правила безопасности.

Читайте также Следующий рубеж обороны – река Днепр: чем для Украины опасен выход из Донбасса

Где есть угроза атаки?

21:27, 26 марта

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:58, 26 марта

Вражеские БпЛА в районе Балаклеи с востока.

20:50, 26 марта

Пуски КАБ на Сумщине.

20:40, 26 марта

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточных и восточных направлениях.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:33, 26 марта

Вражеские БпЛА на Харьковщине с севера в южном направлении.

19:24, 26 марта

Чернигов – в районе города вражеский БпЛА.

19:23, 26 марта

17:48, 26 марта

Полтавщина: БпЛА мимо Зенькова, курс южный.

17:44, 26 марта

БпЛА на Днепропетровщине курсом на Синельниково.